Elfenbeinküste muss zittern – Ghana vor dem Aus

Aus im Afrika-Cup für Ghana: Die Mannschaft um Antoine Semenyo (l) holte trotz Führung bis in die Nachspielzeit nur einen Punkt gegen Mosambik. Foto: Sunday Alamba/AP/dpa

Abidjan (dpa). Gastgeber Elfenbeinküste muss beim Afrika-Cup um den Einzug ins Achtelfinale zittern. Nach einem desaströsen 0:4 (0:1) am Abend gegen Äquatorialguinea beendet das Team um den nicht eingesetzten Leverkusener Abwehrspieler Odilon Kossounou die Vorrunden-Gruppe A nur auf dem dritten Platz. Gruppensieger Äquatorialguinea und Nigeria, das zeitgleich Guinea-Bissau 1:0 (1:0) bezwang, sind eine Runde weiter.

Die Elfenbeinküste um Evan Ndicka (l) steht beim Afrika-Cup vor dem Aus. Foto: Sunday Alamba/AP/dpa

Die Elfenbeinküste muss nun darauf hoffen, nach Abschluss der anderen fünf Vorrundengruppen zu einem der vier besten Gruppendritten zu zählen. Dann würde das Team von Trainer Jean-Louis Gasset trotz der mageren Ausbeute von drei Punkten (2:5 Tore) ebenfalls ins Achtelfinale einziehen. Bereits 1984, als das Land den Afrika-Cup ebenfalls ausrichtete, war nach der Vorrunde Schluss.

Ein Gruppendritter schnitt – zum Vorteil für die Elfenbeinküste – mit Ghana am späten Abend schon mal schlechter ab. In Gruppe B erlebte der viermalige Afrikameister, der angesichts von nur zwei Punkten (5:6 Tore) nun stark auf fremde Hilfe angewiesen ist, ein dramatisches Finale: Bis in die Nachspielzeit hinein führte Ghana nach zwei Elfmetertoren 2:0 gegen Mosambik, dann verkürzte Geny Catamo ebenfalls per Elfmeter auf 1:2, Reinildo glich kurz darauf für den Gruppenletzten sogar aus.

Salah jubelt auf der Tribüne – Ägypten im Achtelfinale

In einem ebenfalls turbulenten Parallelspiel bewies Gruppensieger Kap Verde beim 2:2 gegen Ägypten Nehmer-Qualitäten. Die Pharaonen, mit sieben Titeln Rekordsieger, gingen erst in der Nachspielzeit 2:1 in Führung, ehe das Überraschungsteam noch ausglich. Auf der Tribüne durfte der verletzte Superstar Mohamed Salah vom FC Liverpool trotzdem jubeln: Drei Unentschieden reichten Ägypten für Platz zwei und damit zum Achtelfinal-Einzug.

Nach dem Spiel sollte Salah nach England zurückreisen, um sich behandeln zu lassen. Der 31-Jährige hatte sich beim Vorrundenspiel am vergangenen Donnerstag gegen Ghana (2:2) am Oberschenkel verletzt und war noch vor der Halbzeit ausgewechselt worden.