Einbruch während des Spiels bei United-Star Paul Pogba

Manchester (dpa). Der «schlimmste Alptraum unserer Familie» habe sich ereignet, als er mit dem britischen Traditionsclub das Rückspiel in der Champions League im Old Trafford gegen Atlético Madrid bestritt und «unsere Babies in ihren Zimmern geschlafen haben».

Wie Pogba in den Sozialen Netzwerken weiter berichtete, seien die Einbrecher bei ihrem Raub weniger als fünf Minuten im Haus gewesen. «Aber in der Zeit haben sie uns etwas gestohlen, das wertvoller ist als alles, was wir in unserem Haus hatten...unser Gefühl von Sicherheit», betonte Pogba.

Er und seine Frau, die mit im Stadion gewesen war, seien mit der Ungewissheit nach Hause geeilt, ob es ihren Kindern gut gehe und sie unverletzt seien. «Als Vater gibt es kein schlimmeres Gefühl auf der Welt, als nicht da gewesen zu sein, um deine Kinder zu beschützen.» Pogba schrieb eine Belohnung für Hinweise aus. Manchester United war durch eine Heimniederlage gegen Atlético im Achtelfinale der Champions League ausgeschieden.