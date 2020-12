Einbruch in Haus von Ex-Bayern-Profi Ribéry in Florenz

Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 17:19 Uhr

In das Haus des ehemaligen Bayern-Stars Franck Ribéry in Italien ist eingebrochen worden, teilte der 37 Jahre alte Franzose in den sozialen Netzwerken mit und veröffentlichte auch ein kurzes Video, auf dem die Folgen des Einbruchs zu sehen sein sollen.

Die Diebe seien in sein Haus eingedrungen, während er mit seinem Verein AC Florenz das Auswärtsspiel in Parma bestritt. Handtaschen und Schmuck seien gestohlen worden, schrieb Ribéry. Glücklicherweise seien seine Frau und die Kinder nicht vor Ort gewesen, sondern in München. „Aber wie kann ich jetzt noch Vertrauen haben? Wie sollen wir uns/soll ich mich hier wohlfühlen nach alldem?“, sagte Ribéry. Er werde nun mit seiner Familie „die notwendigen Entscheidungen zu unserem Wohlbefinden“ treffen. Ribéry war im vergangenen Sommer von den Bayern in die Toskana gewechselt.

Italienische Medien berichteten, dass in dem Land nach dem Ende des Corona-Lockdowns die Kriminalität erheblich steige. Im April seien viele Werte noch niedrig gewesen, hieß es etwa in der „La Repubblica“. Im Mai hätten sich dann die Zahlen für Diebstähle in Eigenheimen fast verdoppelt – auf 4500. Ähnlich sei die Tendenz bei Raubüberfällen.

