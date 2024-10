Deutschland-Gruppe: Ungarn schlägt Bosnien-Herzegowina

Durch einen Auswärtserfolg in Bosnien-Herzegowina wahrt Ungarn das Weiterkommen in der Nations-League-Gruppe A3. Auch Italien und Frankreich feiern Siege.

Zenica (dpa). Die ungarische Fußball-Nationalmannschaft hat in Bosnien-Herzegowina gewonnen und in der Deutschland-Gruppe ihre Chance auf das Viertelfinale der Nations League gewahrt. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg stehen die Magyaren nun mit fünf Punkten auf Rang drei hinter den punktgleichen Niederlanden, die ihr Spiel gegen das deutsche Team mit 0:1 verloren.

Mann des Spiels für Ungarn war Kapitän Dominik Szoboszlai, der seine Mannschaft in der 38. Minute auf die Siegerstraße brachte und kurz nach der Pause per Foulelfmeter für den Endstand sorgte (50.).

Während Bosnien-Herzegowina am 16. November in Deutschland zu Gast ist, empfängt Ungarn die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Abschluss der Gruppenphase am 19. November.

In der Gruppe A2 setzte sich Italien gegen Israel klar mit 4:1 durch. Das erste Tor des Spiels, das vor dem Hintergrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten unter hohen Sicherheitsvorkehrungen in Udine stattfand, gelang Mateo Retegui durch einen verwandelten Foulelfmeter (41.). Die weiteren Treffer für die Squadra Azzurra erzielten Giovanni di Lorenzo (54., 79.) und Davide Frattesi. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:2 verbuchte Israels Mohammed Abu Fani (66.).

Die zweite Begegnung in dieser Gruppe endete derweil mit einem 2:1-Sieg für Frankreich in Belgien. Die Franzosen gingen durch einen verwandelten Handelfmeter von Randal Kolo Muani in Führung (35.). RB Leipzigs Lois Openda glich noch vor der Pause per Kopf aus (45.+3.). Nach dem zweiten Treffer von Kolo Muani (62.) agierten die Franzosen nach einer Gelb-Roten Karte gegen Aurelien Tchouameni ab der 76. Minute in Unterzahl. Nach vier Spieltagen führt Italien die Tabelle mit zehn Punkten vor Frankreich (9) an.