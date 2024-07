Chapel Hill

Testspiel

Deutscher Fußball-Profi glänzt bei Sieg gegen Man City

Von dpa

i Nicolas Kühn von Celtic bejubelt den ersten Treffer seiner Mannschaft zum 0:1 während des Halbfinalspiels im Scottish Gas Scottish Cup im Hampden Park. (zu dpa: «Deutscher Fußball-Profi glänzt bei Sieg gegen Man City») Foto: Steve Welsh/DPA

Vom No Name zum Guardiola-Schreck: Nicolas Kühn von Celtic Glasgow beeindruckt im Testspiel gegen Manchester City. Trainer Brendan Rodgers lobt den 24-Jährigen in höchsten Tönen.