Dank Haaland: Norwegen gewinnt Test gegen Luxemburg

Beim 1:0 (0:0) im spanischen Málaga traf der 20 Jahre alte Stürmer erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit und beendet damit seine Torflaute in Länderspielen: Seit Oktober hatte der wuchtige Angreifer von Borussia Dortmund in seinen vergangenen vier Einsätzen für die Skandinavier nicht mehr getroffen. Gegen Luxemburg feierte Haaland nun sein siebtes Tor im elften Länderspiel. Norwegen hat sich nicht für die Fußball-EM qualifiziert.

