Dänemarks Nationaltorwart Schmeichel geht zu Celtic Glasgow

Glasgow (dpa). Der dänische Fußball-Nationaltorwart Kasper Schmeichel wechselt zu Celtic Glasgow. Der 37-Jährige erhält einen Einjahresvertrag, wie der schottische Traditionsclub mitteilte.

Schmeichel spielte in der vergangenen Saison für den RSC Anderlecht in Belgien und war zuletzt vereinslos. Seinen größten Erfolg feierte er mit Leicester City, als die Mannschaft 2016 sensationell die Meisterschaft in der Premier League gewann. Bei der EM in diesem Sommer scheiterte der Sohn von Torhüter-Legende Peter Schmeichel mit den Dänen im Achtelfinale an Deutschland (0:2).

