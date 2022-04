Celtic nach Sieg im «Old Firm» auf Titelkurs

Glasgow (dpa). Das Team von Trainer Ange Postecoglou gewann auswärts mit 2:1 (2:1) und liegt sechs Spieltage vor Schluss sechs Punkte vor Titelverteidiger Rangers an der Tabellenspitze. Aaron Ramsey hatte die Gastgeber im Ibrox-Stadion schon nach zwei Minuten in Führung gebracht. Doch Tom Rogic (7.) und Cameron Carter-Vickers (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Celtic blieb damit auch im 26. Ligaspiel in Serie ungeschlagen und strebt dem Triple-Gewinn in Meisterschaft und den beiden Pokal-Wettbewerben entgegen.

Überschattet wurde die Partie von einem Vorfall zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Glassplitter aus dem Strafraum von Celtic-Torwart Joe Hart entfernt werden mussten. Berichten zufolge war eine Flasche aus dem Publikum geworfen worden und zerschellt. Ordner entfernten die Splitter, die Partie konnte nach einer Verzögerung fortgesetzt werden.