BVB-Gegner Paris kurz vor Meisterschaft

Von dpa

i ARCHIV - Steuerte zwei Tore zum 4:1 in Lorient bei: PSG-Stürmer Kylian Mbappé (l). Foto: Michel Euler/AP/dpa

Frankreichs Fußball-Meister Paris Saint-Germain eilt dem dritten Titel in Serie entgegen. Der Halbfinal-Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League gewann in der heimischen Ligue 1 beim Abstiegskandidaten FC Lorient 4:1 (2:0).