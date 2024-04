Paris

Ligue 1

BVB-Gegner Paris gewinnt in der Liga ohne Mühe

Von dpa

i Sorgte für das zwischenzeitliche 2:0 der Pariser: Lucas Beraldo. Foto: Christophe Ena/AP

Paris Saint-Germain eilt in Frankreich der dritten Fußball-Meisterschaft in Serie entgegen. Der Halbfinal-Gegner von Borussia Dortmund in der Champions League hatte in der heimischen Ligue 1 keine Probleme mit Olympique Lyon und gewann 4:1 (4:1). Der Vorsprung auf Verfolger AS Monaco beträgt fünf Spieltage vor Saisonende bereits elf Punkte.