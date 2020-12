Befreiungsschlag für Podolski-Team: Sieg im Geisterspiel

Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 20:24 Uhr

Im Geisterspiel gegen den Tabellenvierten Sivasspor gelang dank eines Treffers von Veysel Sari nach 81 Minuten ein 1:0 (0:0)-Erfolg im eigenen Stadion. Damit rückte Antalyaspor nach dem 26. Spieltag mit 30 Punkten auf Rang elf vor und hat nun fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. In den letzten fünf Minuten mussten die Gäste wegen der Gelb-Rot für Marcelo Goiano mit zehn Spielern auskommen. In der Nachspielzeit wurde Podolski, der zuvor schon die Gelbe Karte gesehen hatte, ausgewechselt.

Obwohl in den meisten europäischen Ligen wegen der Auswirkungen des Sars-CoV-2-Virus der Ball ruht, finden in der höchsten Spielklasse der Türkei weiter Begegnungen statt – seit vergangenem Donnerstag allerdings ohne Zuschauer. Diese Anordnung war Teil eines Maßnahmenpakets, dass in einer Sitzung unter der Leitung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beschlossen wurde.