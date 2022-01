Barcelona verpasst Sieg in Granada

In der Tabelle belegt Barcelona vorerst Rang sechs und liegt weit hinter Spitzenreiter Real Madrid zurück, der am Samstagabend noch den FC Valencia empfängt. Am Mittwoch kommt es im Halbfinale des spanischen Supercups zu einem Clásico gegen Erzrivale Real.

Der frühere niederländische Bundesligaprofi Luuk de Jong, der die Katalanen angeblich eigentlich verlassen soll, erzielte in der 57. Minute per Kopf den Führungstreffer in Granada. Zuvor verhinderte in der ersten Halbzeit der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen einen Rückstand. In der Schlussphase waren die Gäste nach einer Gelb-Roten Karte gegen Gavi (79.) in Unterzahl, das nutzte Antonio Puertas in der 89. Minute noch zum Ausgleich.

© dpa-infocom, dpa:220108-99-638941/2