Barcelona nur mit Remis: Ter Stegens Comeback missglückt

ARCHIV – Nach längerer Verletzungspause kehrt Marc-André ter Stegen auf den Platz zurück. Foto: Mark Cosgrove/Zuma Press/dpa

Barcelona (dpa). Die Rückkehr ins Tor des FC Barcelona dürfte sich Marc-André ter Stegen anders vorgestellt haben. Nach dreimonatiger Verletzungspause stand der deutsche Fußball-Nationaltorhüter zwar wieder auf dem Platz, kam mit den Katalanen gegen Abstiegskandidat FC Granada aber nicht über ein enttäuschendes 3:3 (1:1) hinaus.

dpatopbilder – Robert Lewandowski (2.v.l) traf für den FC Barcelona. Foto: Joan Monfort/AP

Lamine Yamal (14. und 80. Minute) sowie Robert Lewandowski (63.) trafen für den Tabellendritten der spanischen Primera División, die Tore für den Vorletzten Granada erzielten Ricard Sánchez (43.), Facundo Pellistri (60.) und Ignasi Miquel (66.).

Ter Stegen hatte sich im Dezember wegen anhaltender Schmerzen einer Operation am Rücken unterziehen müssen. Seinen zuvor letzten Einsatz im Barça-Trikot hatte der 31-Jährige am 12. November im Ligaspiel gegen CD Alaves (2:1). Danach war er auch für die beiden Länderspiele im November gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) ausgefallen. Im Club war ter Stegen, der zum besten Spieler der vergangenen Saison in der Primera División gewählt worden war, von Inaki Pena vertreten worden.

Für die kommenden Länderspiele im März in Frankreich und gegen die Niederlande könnte er nun wieder nominiert werden – allerdings dürfte dann auch die langjährige Nummer eins Manuel Neuer erstmals nach über einem Jahr wieder in den DFB-Kader zurückkehren. Bundestrainer Julian Nagelsmann steht deshalb vor der Entscheidung, welcher Torwart mit Blick auf die Heim-EM im Sommer den Vorzug bekommt.