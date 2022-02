Barça: Aubameyang-Transfer „eine Minute“ vor Toreschluss

Eine offizielle Mitteilung zum Transfer des 32-Jährigen habe es noch nicht gegeben, weil die nötigen Dokumente aus London „eine Minute vor Schließung des Transferfensters“ um Mitternacht eingetroffen seien, erklärte er.

„Wenn alles gut geht, werden wir Aubameyang am Ende der Woche präsentieren“, sagte Laporta vor Journalisten in Barcelona. Welche Details noch fehlen, verriet der Vereinsboss nicht. Er versicherte aber, die medizinische Untersuchung sei erfolgreich absolviert worden, und der Vertrag mit dem Stürmer sei bereits unterzeichnet.

Laut Medienberichten wechselt der Nationalspieler von Gabun ablösefrei zu den Katalanen. Sein Vertrag in London soll zuvor aufgelöst worden sein. Aubameyang ging zwischen 2013 und Anfang 2018 in der Fußball-Bundesliga für Borussia Dortmund auf Torejagd. Anschließend wechselte er in die Premier League zu Arsenal. Bei den Gunners hatte er zuletzt seine Position als Kapitän verloren.

Trotz horrender Schulden in Höhe von 1,35 Milliarden Euro hatte Barça in diesem Winter vor Aubameyang bereits den Brasilianer Dani Alves sowie die spanischen Nationalstürmer Ferrán Torres und Adama Traoré verpflichtet. Um die Ligaregeln für die Gesamtsumme der Gehälter einzuhalten, lieh der Club mehrere Profis bis Saisonende aus, darunter den Brasilianer Philippe Coutinho an Aston Villa.

Der Verkauf des früheren BVB-Profis Ousmane Dembélé, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, misslang aber. Der Profi, der mehrere Angebote zur Verlängerung des Vertrags ausgeschlagen habe, werde nun wohl im Sommer ablösefrei gehen, sagte Laporta. „Wir haben alles Mögliche getan“, versicherte de Clubchef.

© dpa-infocom, dpa:220201-99-925676/3