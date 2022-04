Aussicht auf vier Titel mit Liverpool lässt Klopp kalt

Liverpool (dpa). «Kurz vor'm Klo in die Hose gemacht, ist immer noch in die Hose gemacht. Deswegen ist das jetzt auch nicht so richtig nah dran, es hilft auch nicht», sagte der 54-Jährige nach dem hochverdienten 2:0 (0:0) seiner Mannschaft im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Villarreal am DAZN-Mikrofon. Die Gedanken an mögliche Titel spielen für Klopp «keine» Rolle, sagte er deutlich: «Ich wusste ja vor der Saison schon, dass es vier Titel sind.»

Erstmals in der ruhmreichen Vereinsgeschichte könnte Liverpool in einer Spielzeit gleich vier Trophäen abräumen. Den Liga-Pokal haben sie bereits gewonnen, im FA Cup ist das Finale gegen den FC Chelsea und Coach Thomas Tuchel erreicht, und in der Premier League liegt der LFC nur einen Punkt hinter dem Dauerrivalen Manchester City. Der Hinspielsieg gegen Villarreal bringt die Engländer nun ganz nah an das Königsklassen-Endspiel am 28. Mai in Paris heran. Am kommenden Dienstag findet in Spanien bereits das Halbfinal-Rückspiel statt.

«Ich kann überhaupt nicht über irgendwelche Titel nachdenken», sagte Klopp angesichts des dicht gedrängten Terminplans. «Wir versuchen durch die Situation zu kommen, so gut wie möglich. Wir versuchen uns aufs nächste Spiel einzustellen, so gut wie möglich», betonte der ehemalige Bundesligatrainer von Borussia Dortmund und dem FSV Mainz: «Wie versuchen den Jungs dabei zu helfen, die Frische zu bewahren und dann gucken wir, was dabei rauskommt.» Schon zum jetzigen Zeitpunkt sei es für ihn ohnehin «eine großartige Saison», betonte Klopp.