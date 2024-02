Asien-Cup: Klinsmann scheitert mit Südkorea im Halbfinale

Jordanien setzte sich im Halbfinale des Asien-Cups überraschend gegen Südkorea durch. Foto: Aijaz Rahi/AP/dpa

Al-Rayyan (dpa). Der frühere Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann ist mit Südkorea überraschend im Halbfinale des Asien-Cups gescheitert.

Der WM-Achtelfinalist verlor bei der Endrunde in Katar nach einer schwachen Leistung gegen Außenseiter Jordanien verdient mit 0:2 (0:0). Damit muss Südkorea weiter auf seinen dritten Titelgewinn bei der kontinentalen Meisterschaft warten. Jordanien steht dagegen erstmals im Finale der Asienmeisterschaft und trifft dort am Samstag auf Gastgeber Katar oder Iran, die sich am Mittwoch im zweiten Halbfinale gegenüberstehen.

Südkorea ohne gelb-gesperrten Minjae Kim

Yazan Al-Naimat (53.) und Musa Suleiman (66.) erzielten in Al-Rayyan die Tore für Jordanien. Bei den Südkoreanern, die im Achtelfinale gegen Saudi-Arabien per Elfmeterschießen und im Viertelfinale gegen Australien in der Verlängerung glücklich weitergekommen waren, wurde der gelb-gesperrte Verteidiger Minjae Kim vom FC Bayern schmerzlich vermisst. Aber auch im Angriff um Superstar Heung-Min Son lief wenig zusammen.

Damit dürfte Klinsmann in Südkorea weiter einen schweren Stand haben. Schon vor dem Turnier war der Weltmeister von 1990 kritisiert worden, nachdem er von seinen ersten fünf Spielen mit den Taegeuk Warriors keines gewonnen hatte. Auch dass er mehr Zeit im Ausland als in Südkorea verbringt, wurde – ähnlich wie in seiner Bundestrainer-Zeit – nicht gern gesehen.

Auch beim Asien-Cup fiel die Bilanz bescheiden aus. Nur eines von fünf Spielen gewann Südkorea in der regulären Spielzeit. Vor allem späte Tore bewahrten das Team vor einem früheren Aus. Gegen Jordanien gab es kein spätes Comeback mehr.