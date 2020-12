Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 11:48 Uhr

Rom

Serie A

AS Rom soll an US-Investor verkauft werden

Der italienische Erstligist AS Rom soll an die US-Investorengruppe Friedkin verkauft werden. Wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte, habe der bisherige US-Mehrheitseigner mit den in Houston in Texas beheimateten Unternehmern eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.