Arsenal nach Kantersieg weiter an Liverpool und City dran

Sheffield (dpa). Nach einem Kantersieg bleibt der FC Arsenal in der Premier League Tabellenführer FC Liverpool und Titelverteidiger Manchester City auf den Fersen. Beim 6:0 (5:0) des Tabellen-Dritten bei Schlusslicht Sheffield United zählte auch Fußball-Nationalspieler Kai Havertz zu den Torschützen. Arsenal liegt zwei Punkte hinter Liverpool und einen hinter Manchester City.

Der Norweger Martin Ödegaard brachte die Gäste schon in der fünften Minute in Führung. Davor traf Bukayo Saka die Latte, der Nachschuss von Gabriel Martinelli wurde auf der Torlinie geblockt, und Havertz rutschte hauchdünn an einer Eingabe vorbei. Ein Eigentor von Jayden Bogle (13.) und ein unhaltbar abgefälschter Schuss von Martinelli (15.) sorgten schon früh für die Entscheidung. Havertz legte mit einem Linksschuss ins lange Eck in der 25. Minute den vierten Treffer nach, Declan Rice (39.) erhöhte noch vor der Pause.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die ersten Sheffield-Fans längst das Stadion verlassen. Ihre Mannschaft hatte zuletzt daheim zweimal mit 0:5 und davor mit 2:5 verloren. Arsenal erhöhte sogar noch, Ben White (58.) traf nach Zuspiel von Havertz zum Endstand. Weitere Gegentreffer konnten die eine Stunde lang desolaten Gastgeber danach vermeiden.