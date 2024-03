Arsenal nach Havertz-Siegtor vorerst in Premier League oben

London (dpa). Dank Matchwinner Kai Havertz hat der FC Arsenal zumindest bis zum Sonntag die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Der Nationalspieler köpfte daheim für die Londoner das späte Siegtor zum 2:1 (1:1) gegen den FC Brentford.

Mit 64 Punkten belegt Arsenal Rang eins. Einen Punkt dahinter folgt der FC Liverpool, einen weiteren Zähler zurück belegt Titelverteidiger Manchester City Rang drei. Die beiden Verfolger stehen sich an diesem Sonntag (16.45 Uhr/Sky) im Spitzenspiel gegenüber.

Mit seinem achten Saisontreffer erlöste Havertz in der 86. Minute die Gastgeber, die auch ihr achtes Ligaspiel in diesem Jahr gewannen, dabei aber viel mehr Mühe hatten als zuletzt. «Diese Punkte waren so wichtig für uns, und das konnte man in der zweiten Halbzeit sehen. Wir haben in der ersten Hälfte nicht unsere beste Leistung gezeigt. Dann so zu gewinnen, ist umso besser», sagte Havertz dem TV-Sender Sky.

Declan Rice sorgte in der 19. Minute ebenfalls per Kopf für die Führung. Den überraschenden Ausgleich durch Yoane Wissa (45.+4) begünstigte Ersatztorwart Aaron Ramsdale, der den Ball zu spät wegschlug und dann Wissa traf. «Wir haben in der Halbzeit alle miteinander gesprochen und wollten die Wende», berichtete Havertz. «Fehler gehören zum Spiel. Ich habe Fehler gemacht, die zu Toren geführt haben.» Rice traf mit seinem Schlenzer in der zweiten Halbzeit nur das Aluminium (74.), ehe Havertz doch noch erfolgreich war.

Für die Gunners geht es am Dienstag in der Champions League weiter, im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Porto will Arsenal das 0:1 aus dem Hinspiel noch wettmachen.