Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 12:58 Uhr

Madrid

Corona-Krise

Appell von Toni Kroos: „Bleibt zu Hause!“

Fußball-Nationalspieler Toni Kroos hat in der Coronavirus-Krise zur Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen aufgerufen. „Lasst es bitte, bleibt zu Hause!“, sagte er bei Instagram an die Menschen gerichtet, die weiter viel in der Öffentlichkeit seien.