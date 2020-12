Kiel

Handball-Königsklasse

Zwei Corona-Fälle: Kiels Champions-League-Spiel fällt aus

Zwei Spieler des deutschen Handballmeisters THW Kiel sind am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Club am Dienstag mitteilte, sind die Spieler, deren Namen nicht genannt wurden, bereits in Quarantäne.