Vor EM: Pekeler tritt aus Nationalmannschaft zurück

Kiel (dpa). «Als klar war, dass ich das nicht schaffe, wollte ich einen klaren Schlussstrich ziehen», sagte Pekeler den «Kieler Nachrichten». «Ich bin ein Spieler, der auf seinen Körper hört und dementsprechend reagiert hat.»

Pekeler hatte über mehrere Jahre Probleme mit der Achillessehne und sich im Sommer erneut operieren lassen. Der Abwehrchef des Bundesligisten THW Kiel kommt auf 122 Länderspiele.

Am Samstag (18.00 Uhr) wird Pekeler beim zweiten Testspiel gegen Portugal offiziell verabschiedet. «Ich hatte viele schöne Jahre in der Nationalmannschaft, auch wenn die erfolgreichsten direkt am Anfang waren», sagte Pekeler. Mit der Nationalmannschaft hatte Pekeler 2016 die Europameisterschaft gewonnen und bei den Olympischen Spielen Bronze geholt.