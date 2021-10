Dortmund

Umbruch im DHB-Team: Mit fünf Neulingen gegen Portugal

Ohne das langjährige Torwart-Gespann Andreas Wolff und Silvio Heinevetter und mit fünf Neulingen geht Handball-Bundestrainer Alfred Gislason in die beiden Länderspiele gegen Portugal am 5. November in Luxemburg und am 7. November in Düsseldorf.