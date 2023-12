Torhüterin Filter treibt Team an: «Strahlt nötige Ruhe aus»

ARCHIV – Deutschlands Torhüterin Katharina Filter überzeugt beim WM-Sieg gegen Rumänien. Foto: Marco Wolf/dpa

Herning (dpa). Deutschlands Handballerinnen haben Nationaltorhüterin Katharina Filter nach ihrem glanzvollen Auftritt gegen Rumänien mit Lob überschüttet. «Kathi war die Spielerin des Spiels. Sie hat ganz viele einhundert prozentige Chancen weggenommen. Ihre Leistung war ein Push für das gesamte Team», befand Co-Kapitänin Emily Bölk nach dem 24:22 gegen die Osteuropäerinnen.

Das deutsche Nationalteam hat mit seinem vierten WM-Sieg im vierten Spiel das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Mit 17 Paraden hatte Filter maßgeblichen Anteil am Comeback-Erfolg gegen Rumänien. «Ich bin sehr froh, es war hart von Beginn an. Uns wurde nichts geschenkt. Wir haben an uns geglaubt, weiter gekämpft und das Spiel noch gedreht», sagte die 24-Jährige mit Blick auf den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Rückstand.

Anerkennung für ihre Leistung bekam Filter nicht nur von ihren Mitspielerinnen, sondern auch von Bundestrainer Markus Gaugisch. «Wir sind sehr froh, dass wir sie haben. Körperlich ist sie gut drauf. Sie strahlt auch diese nötige Ruhe aus», lobte der 49-Jährige.