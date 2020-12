Sigurdsson wird neuer Trainer beim VfL Gummersbach

Archivierter Artikel vom 04.05.2020, 00:10 Uhr

Der 40-jährige Handball-Superstar hatte seine Karriere als Spieler erst vergangene Woche bei Paris Saint-Germain beendet. Mit Sigurdssons Verpflichtung sei Gummersbach „ein ganz besonderer Coup gelungen“, schrieb der Verein. Der Vertrag von Sigurdsson datiert bis zum Sommer 2022.

„Goggi ist einer der erfolgreichsten und besten Handballer der letzten 20 Jahre und somit jetzt schon eine Handballlegende. Er hat zum einen eine unfassbare Erfahrung als Spieler und brennt zum anderen auf seine neue Aufgabe als Trainer“, wurde VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler zitiert.

Mit Paris wurde Sigurdsson, der 2008 mit Islands Nationalmannschaft in Peking Olympia-Silber gewann, nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Krise in diesem Jahr zum Meister erklärt. Titel holte er auch in seiner Heimat, in Spanien, Dänemark und Deutschland. In der Bundesliga wurde der Linksaußen 2013 und 2014 mit dem THW Kiel sowie 2017 mit den Rhein-Neckar Löwen Meister. Zudem triumphierte er 2015 mit dem FC Barcelona in der Champions League.

Auch in Gummersbach spielte er: Von 2005 bis 2008 trug Sigurdsson das Trikot des VfL und avancierte binnen kürzester Zeit zum Publikumsliebling und Leistungsträger. „Meine Familie und ich haben uns in Gummersbach immer sehr wohl gefühlt und wir haben schöne Erinnerungen an diese Zeit“, wird Sigurdsson in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. Deshalb freue er sich sehr auf die Rückkehr nach Gummersbach.