SC Magdeburg rettet 33:33-Remis in Aalborg

Von dpa

i Handball: DHB-Supercup, SC Magdeburg - Füchse Berlin, Finale, Magdeburgs Gisli Thorgeir Kristjansson (l) in Aktion. (zu dpa: «SC Magdeburg rettet 33:33-Remis in Aalborg») Foto: Marco Wolf/DPA

Der deutsche Meister SC Magdeburg tritt in der Champions League beim dänischen Champion Aalborg an. Am Ende steht ein Unentschieden, weil der SCM in der Abwehr zu lange keine Mittel findet.