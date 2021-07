Pause vorbei: Prokop startet Training in Hannover

„Ich gehe die neue Aufgabe nach meiner Pause mit sehr viel Motivation und großer Vorfreude an. Es ist schön, endlich wieder aktiv sein zu können“, sagte der 42-Jährige dem „Sportbuzzer“.

Prokop wurde im Februar 2020 von Alfred Gislason als Bundestrainer abgelöst. In Hannover ist er der Nachfolger des Spaniers Carlos Ortega, der zum FC Barcelona wechselte. Der Däne Johan Hansen und der Schwede Jonathan Edvardsson fehlten beim Trainingsauftakt der „Recken“, weil sie mit ihren Nationalmannschaften an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen.

