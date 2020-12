Archivierter Artikel vom 16.11.2020, 10:25 Uhr

Magdeburg

Nationalspieler

„Nicht nur Kreuzband“: Handballer Musche wird operiert

Der schwer am Knie verletzte Handball-Nationalspieler Matthias Musche vom SC Magdeburg wird am Dienstag in Innsbruck operiert. Das berichtet die „Magdeburger Volksstimme“.