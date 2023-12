Nationaltorwart Birlehm wechselt nach Hannover

Joel Birlehm verlässt die Rhein-Neckar Löwen zum Saisonende und geht nach Niedersachsen. Der 26-Jährige hatte es nicht in den Kader für die Heim-EM geschafft.

ARCHIV – Torhüter Joel Birlehm wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Bundesliga zur TSV Hannover-Burgdorf. Foto: Marius Becker/dpa

Mannheim (dpa). Handball-Nationaltowart Joel Birlehm wechselt zur kommenden Saison innerhalb der Bundesliga von den Rhein-Neckar Löwen zur TSV Hannover-Burgdorf. Das gaben die beiden Clubs bekannt. Birlehm erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag über drei Jahre.

In Hannover wolle er nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, erklärte der 26-Jährige. In den deutschen Kader für die Heim-EM im kommenden Jahr hatte er es nicht geschafft.