Die deutschen Handballerinnen verlieren ihr letztes Gruppenspiel. Das Viertelfinale ist nur dann sicher, wenn Südkorea gegen Dänemark verliert. In der möglichen K.o.-Phase wartet der Weltmeister.

Paris (dpa). Nach der vierten Olympia-Niederlage im abschließenden fünften Vorrundenspiel begann für die deutschen Handballerinnen das bange Warten. Die Auswahl von Bundestrainer Markus Gaugisch musste sich nach einem fehlerhaften Auftritt gegen Europameister Norwegen klar mit 18:30 (8:14) geschlagen geben und danach auf Schützenhilfe hoffen. Nur bei einer anschließenden Niederlage von Südkorea gegen Dänemark geht das Turnier für die DHB-Auswahl im Viertelfinale weiter.

In diesem Fall wäre Deutschland mit Slowenien und den Asiatinnen punktgleich und dank der besseren Tordifferenz im Dreiervergleich in der K.o.-Runde. Erkämpft Südkorea ein unerwartetes Remis oder sogar einen Sieg gegen den WM-Dritten, müsste die deutsche Mannschaft die Heimreise antreten. Beste DHB-Werferinnen gegen Norwegen waren vor rund 5.700 Zuschauern in Paris Emily Bölk, Antje Döll und Viola Leuchter mit jeweils drei Toren.

Mögliches Viertelfinale gegen den Weltmeister

Olympia, Paris 2024, Handball, Frauen, Norwegen – Deutschland, Vorrunde, Gruppe A, Spieltag 5, Deutschlands Antje Döll ballt jubelnd die Faust. (zu dpa: «Nach Pleite: Handballerinnen bangen um Olympia-Viertelfinale») Foto: Aaron Favila/DPA

Für die deutschen Handballerinnen ist es die erste Olympia-Teilnahme seit 2008 in Peking. Gegner im Viertelfinale wäre Weltmeister und Gastgeber Frankreich. Die Équipe Tricolore konnte alle fünf Vorrundenspiele gewinnen und ist Topfavorit auf die Goldmedaille. Letztmalig konnten die DHB-Frauen 2011 gegen die Französinnen gewinnen.

Die Spiele in der K.o.-Phase werden im Stade Pierre-Mauroy in Lille ausgetragen. 27.000 Zuschauer wollen die Heimspielstätte des französischen Fußballvereins OSC Lille in einen Handball-Hexenkessel verwandeln.

Einbruch nach Blitzstart

Nach einem 3:0-Lauf zum Start brachen die DHB-Frauen gegen Norwegen komplett ein. Die Pässe wurden immer ungenauer, die Abschlüsse immer schwächer. Und plötzlich lag Deutschland 6:13 zurück. «Mehr sprechen», forderte Rückraumspielerin Xenia Smits lautstark. Torhüterin Katharina Filter verhinderte einen noch deutlicheren Rückstand.

Ihren guten Start in die zweite Hälfte machten sich die DHB-Frauen durch überhastete Aktionen zunichte. Auch vom Siebenmeterpunkt vergab das deutsche Team um Julia Maidhof zu häufig. Selbst wenn Deutschland ins Viertelfinale kommt, scheint ein Sieg gegen Frankreich in dieser Verfassung unmöglich.