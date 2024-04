Montpellier

Handball-Champions-League

Kiel verliert klar in Montpellier und muss zittern

Von dpa

i ARCHIV - Der THW Kiel um Patrick Wiencek musste sich in Montpellier deutlich geschlagen geben. Foto: Claus Bergmann/dpa/Archivbild

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League kassiert der deutsche Rekordmeister eine 30:39-Niederlage in Südfrankreich. Am 2. Mai braucht der THW in eigener Halle nun ein kleines Handball-Wunder.