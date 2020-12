Kein Handball-Pokalwettbewerb 2021

„Damit steht fest, dass es 2021 erstmals in der Geschichte des DHB-Pokals keinen Titelträger in diesem Wettbewerb geben wird“, hieß es in der Mitteilung. Seit 1993 endet der deutsche Pokal mit einem Final-4-Turnier aus Halbfinale und Finale.

Das Final4 um den DHB-Pokal 2020 ist auf den 5./6. Juni 2021 in Hamburg verlegt worden. Ursprünglich sollte das Turnier in der Hansestadt Anfang April stattfinden, wurde aber wegen der Pandemie bereits auf den 28./29. Februar kommenden Jahres verschoben.

Im Halbfinale treffen im Juni die MT Melsungen auf den TSV Hannover-Burgdorf und der TBV Lemgo Lippe auf den deutschen Meister THW Kiel. Hamburg ist seit 1994 Austragsort der Finalrunden.

© dpa-infocom, dpa:201202-99-549061/2