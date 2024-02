ARCHIV – Fehlt seinem Club vorerst: Juri Knorr. Foto: Tom Weller/dpa

Mannheim (dpa). Über die genaue Ausfallzeit wurde zunächst nichts bekannt. Der Pokalsieger tritt am Dienstagabend (20.45 Uhr) beim polnischen Erstligisten Gornik Zabrze in der Hauptrunde der European League an.