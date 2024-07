Ludwigsburg

Olympia-Vorbereitung

Handballerinnen holen sich Olympia-Tipps von Karl Geiger

Von dpa

i Handball, Frauen: Länderspiel, Deutschland - Brasilien, Westfalenhalle. Deutschlands Antje Döll (l) und Torhüterin Renata Arruda von Brasilien in Aktion. (zu dpa: «Handballerinnen holen sich Olympia-Tipps von Karl Geiger») Foto: Bernd Thissen/DPA

Zuletzt 2008 in Peking waren deutsche Handballerinnen bei Olympia dabei. Für die Spielerinnen wird es in Paris also eine neue Erfahrung. Zur Vorbereitung holten sie sich deshalb externe Hilfe.