Handballer spielen gegen Belarus oder Färöer um WM-Ticket

Deutschlands Handballer bekommen es in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 mit Belarus oder den Färöer Inseln zu tun. Das ergab die Auslosung der Playoffs in Budapest.

Die DHB-Auswahl genießt im Hinspiel am 13./14. April zunächst Heimrecht und muss zum Rückspiel am 16./17. April reisen. „Um unseren Weg fortzusetzen, ist die WM-Qualifikation in jedem Fall unser nächstes Ziel“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Die WM-Endrunde findet vom 11. bis 29. Januar kommenden Jahres in Polen und Schweden statt.

Der Konkurrent in den Play-off-Spielen wird zwischen dem 16. und 20. März ermittelt. „Belarus ist ein sehr starker Gegner, den wir natürlich gut kennen – das beruht auf Gegenseitigkeit“, sagte Bundestrainer Alfred Gislason. Zuletzt trafen beide Teams vor gut zwei Wochen in der EM-Vorrunde aufeinander. Die DHB-Auswahl setzte sich dabei mit 33:29 durch. „Zuerst muss aber Belarus gegen die Färöer bestehen, und die sind alles andere als leicht einzustufen“, ergänzte Gislason.

© dpa-infocom, dpa:220129-99-898830/3