Gold-Trainer lobt Handball-Star Karabatic

Frankreichs Star Nikola Karabatic spielte eine starke EM. Foto: Sören Stache/dpa

Köln (dpa). Nach dem EM-Triumph mit Frankreichs Handballern erhielt Superstar Nikola Karabatic ein Extra-Lob von Nationaltrainer Guillaume Gille.

«Nikola hat eine unglaubliche Siegermentalität. Er geht immer voran und nimmt die Jungs auf dem richtigen Weg mit. Das ist schon cool», sagte Gille der Deutschen Presse-Agentur nach dem 33:31-Sieg des Olympiasiegers im EM-Finale gegen Dänemark.

Der 39 Jahre alte Karabatic war nicht nur bei allen vier EM-Triumphen der Franzosen dabei, sondern gewann in seiner einzigartigen Karriere auch dreimal Olympia-Gold und vier WM-Titel. Seit seinem Debüt im November 2002 absolvierte er mehr als 350 Länderspiele für die Équipe Tricolore.

«Mit seinen vielen Goldmedaillen steht er allein da», sagte Gille über die Erfolge von Karabatic und fügte hinzu: «Der Titel ist eine riesige Anerkennung für seine Arbeit und seine Fähigkeit, über all die Jahre dieses hohe Level zu halten.»

Nach den Olympischen Spielen in Paris in diesem Sommer wird Karabatic dann Schluss machen. Daran wollte er im Moment des Erfolges aber nicht denken. «Ich kann es nicht glauben, dass wir Gold geholt haben. Es ist so schön», sagte der Rückraumspieler.

Seine Teamkollegen freuten sich mit dem Routinier, der einst mit dem deutschen Rekordmeister THW Kiel auch in der Bundesliga einige Triumphe feierte. «Seine Karriere so ausklingen zu lassen, hätte er sich schöner nicht erträumen können», sagte Kentin Mahé.