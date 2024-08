Anzeige

Lille (dpa). Der sonst so ruhige Bundestrainer Alfred Gislason eskalierte nach dem Thriller mit Happy End im Olympia-Viertelfinale förmlich an der Seitenlinie, seine Schützlinge bildeten eine ausgelassene Jubeltraube um Matchwinner Renars Uscins. Deutschlands Handballer haben nach einer grandiosen Aufholjagd Europameister und Olympiasieger Frankreich mit 35:34 (29:29, 14:17) nach Verlängerung niedergerungen und dürfen von der ersten Medaille bei einem großen Turnier seit Olympia-Bronze vor acht Jahren in Rio de Janeiro träumen.

«So ein Spiel habe ich auf diesem Niveau noch nie erlebt. Die Mannschaft war phänomenal und ist stets ruhig geblieben. Ich bin stolz darauf, wie sie diese Aufgabe gemeistert hat», sagte der von den dramatischen 70 Minuten sichtlich gezeichnete Gislason und fügte hinzu: «Wenn man bedenkt, wie unerfahren unsere Mannschaft ist, ist es wahnsinnig, so eine Leistung unter diesen Umständen zu bringen.»

U21-Weltmeister Uscins und Späth führen DHB-Team zum Sieg

Olympia, Paris 2024, Handball, Vertelfinale, Deutschland – Frankreich, die Spieler der deutschen Mannschaft jubeln nach dem Sieg. (zu dpa: «Glücksrausch: Handballer träumen von Medaille») Foto: Aaron Favila/DPA

In einem epischen Match vor einer aufgeheizten Handball-Kulisse von rund 27.000 Fans in Lille, in dem die DHB-Auswahl zu Beginn der zweiten Halbzeit schon mit sechs Toren zurücklag, avancierten die U21-Weltmeister Uscins und David Späth zu sportlichen Helden. «Renars war im Angriff überragend und David hinter einer starken Abwehr großartig», lobte Gislason die beiden Youngster.

Olympia, Paris 2024, Handball, Viertelfinale, Deutschland – Frankreich, Deutschlands Renars Uscins (r) wird von Frankreichs Karl Konan attackiert. (zu dpa: «Glücksrausch: Handballer träumen von Medaille») Foto: Brian Inganga/DPA

Rückraum-Ass Uscins rettete die aufopferungsvoll kämpfende deutsche Mannschaft mit seinem Ausgleich zum 29:29 in letzter Sekunde in die Verlängerung und war mit 14 Toren der überragende Mann auf dem Parkett. «Ich bin sehr glücklich über den Sieg, den wir uns verdient haben», sagte Uscins.

Olympia, Paris 2024, Handball, Viertelfinale, Deutschland – Frankreich, Deutschlands Juri Knorr jubelt nach einem Tor. (zu dpa: «Glücksrausch: Handballer träumen von Medaille») Foto: Brian Inganga/DPA

Dabei sah das DHB-Team sechs Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit schon wie der Verlierer aus. Bei einem Tor Rückstand hatte Frankreich Ballbesitz, doch Julian Köster fing einen Pass von Dika Mem ab und bediente Uscins, der eiskalt verwandelte. «Köster hat ein unglaubliches Gefühl, was der Gegner macht. Das war ein sehr großer Schock für die Franzosen», schilderte Gislason die Szene, die die kaum noch erhoffte Wende brachte.

Jetzt wartet Spanien

Olympia, Paris 2024, Handball, Viertelfinale, Deutschland – Frankreich, Französische Fans sorgen vor dem Spiel für Stimmung. (zu dpa: «Glücksrausch: Handballer träumen von Medaille») Foto: Aaron Favila/DPA

Denn auch in der Verlängerung traf Uscins nach Belieben, während Späth hinten den Laden weiter dichtmachte und damit ein weiterer Sieg-Garant im DHB-Team war. Im Halbfinale am Freitag kommt es nun zum Wiedersehen mit Spanien. «Wenn wir jetzt feiern, werden wir nicht als Sieger aus dem Halbfinale gehen», bremste Gislason schon wenige Minuten nach dem Abpfiff ein wenig die Euphorie.

Olympia, Paris 2024, Handball, Viertelfinale, Deutschland – Frankreich, Frankreichs Nikola Karabatic reagiert nach der Niederlage und wird zu seinem Abschied gefeiert. (zu dpa: «Glücksrausch: Handballer träumen von Medaille») Foto: Aaron Favila/DPA

In der Vorrunde hatte das DHB-Team in einem hochumkämpften Spiel gegen die Südeuropäer 33:31 gewonnen und damit den Einzug in die K.o.-Phase vorzeitig perfekt gemacht. «Ich spüre einfach nur Glück und Freude», sagte Späth, der in der Verlängerung den letzten Wurf der Franzosen parierte und danach völlig losgelöst über das Parkett rannte.

Die Duelle bei der Heim-EM im Januar sowie der WM im Vorjahr hatte Deutschland gegen Frankreich jeweils klar verloren. Mit ihrem ersten Pflichtsieg gegen den Olympia-Gastgeber seit 2013 revanchierte sich das deutsche Team auch im Namen der DHB-Frauen, die am Vortag gegen die Équipe Tricolore im Viertelfinale gescheitert waren. «Keine Ahnung, warum uns das heute passiert ist, warum wir das Glück hatten. Es war einfach da», befand Spielmacher Juri Knorr.

Karabatic geht mit Applaus

Frankreichs Aus bedeutete zugleich das Karriereende des dreimaligen Welt-Handballers Nikola Karabatic, der nach dem Abpfiff feierlich verabschiedet und auch von den deutschen Spielern mit großem Applaus bedacht wurde. Der 40 Jahre alte Starspieler, der in seiner mit Trophäen dekorierten Karriere dreimal Olympia-Gold und vier Weltmeistertitel holte, hört ohne das erhoffte Edelmetall endgültig auf.

Ein deutscher Sieg lag schon vor dem Anpfiff in der Luft. Das Selbstvertrauen war so groß wie lange nicht mehr. Auch, weil die Gislason-Auswahl erst im Juli ein Testspiel gegen Frankreich gewonnen hatte. Doch diesmal spielte das DHB-Team gegen eine ganze Nation. Die Stimmung im Fußballstadion des OSC Lille war noch einmal aufgeheizter als beim Duell der Frauen-Teams. Mit Pfeifkonzerten begleiteten die Fans viele deutsche Spielzüge.

Aufholjagd wird belohnt

Der deutschen Abwehr fehlte in der Anfangsphase die Präsenz. Weil zeitgleich Torhüter Andreas Wolff enttäuschte, kamen die Gastgeber immer wieder über den Kreis zu einfachen Treffern. In der Offensive trauten sich Knorr, Uscins und Sebastian Heymann, der es wie Kapitän Johannes Golla auf sechs Treffer brachte, zwar viel zu. Insgesamt fehlte es aber an Effizienz.

Hinzu kam, dass Frankreichs Keeper Vincent Gerard alleine in der ersten Hälfte mehr als zehn Würfe parierte. Erst als Späth für Wolff zwischen die Pfosten des deutschen Tors rückte, gab es mehr Rückhalt. Dennoch lag das deutsche Team kurz nach Wiederbeginn vor den Augen von IOC-Präsident Thomas Bach mit 14:20 hinten. Was folgte, dürfte einen Eintrag in die Sport-Geschichtsbücher finden.