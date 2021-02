Flensburg

Champions League

Flensburgs Handballer feiern 28:26-Erfolg beim HC Brest

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den siebten Sieg in der Champions League gefeiert. Durch das 28:26 (14:15) beim HC Brest in Belarus übernahmen die Norddeutschen mit 15:3 Punkten die Tabellenführung in der Gruppe A.