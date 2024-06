Berlin

Handball

Fast 1,6 Millionen: Zuschauer-Rekord in der HBL

Von dpa

i ARCHIV - Die Handball-Bundesliga kann in der abgelaufenen Saison einen Fan-Rekord verzeichnen. Foto: Frank Molter/dpa

Die Handball-Bundesliga ist so attraktiv wie nie. Über 1,5 Millionen Fans kamen in der abgelaufenen Saison in die 18 Arenen. Ein Nordclub lockte die meisten Zuschauer an.