Magdeburg/Kiel

Bundesliga-Topspiel

Erstes Saison-Highlight: Magdeburg empfängt Kiel

dpa

Handball: Bundesliga, 25. Spieltag, HSV Hamburg - THW Kiel in der Barclays Arena. Kiels Trainer Filip Jicha (l) und Viktor Szilagyi, Kiel-Sportdirektor.

Vier Teams hoffen in dieser Saison auf den Meistertitel in der Handball-Bundesliga. Zwei davon treffen bereits am 3. Spieltag aufeinander. Vor allem der Rekordmeister steht unter Druck.