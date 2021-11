DHB vor Portugal-Länderspielen zuversichtlich

Deutschlands Handballer gehen ohne personelle Probleme in die beiden Länderspiele gegen Portugal. „Alle sind fit“, berichtete DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Nach dem Ausfall der beiden verletzten Berliner Rückraumspieler Paul Drux und Fabian Wiede sowie von Kiels Kreisläufer Patrick Wiencek, der aus familiären Gründen absagte, stehen Bundestrainer Alfred Gislason 18 Spieler für die Partien am Freitag (20.15 Uhr/Sport1) in Luxemburg und Sonntag (15.00 Uhr/zdfsport.de) in Düsseldorf zur Verfügung.

Die Vorbereitung mit dem neu formierten Team, in dem gleich sieben Länderspiel-Debütanten stehen, verlief für Gislason sehr zufriedenstellend. „Wir haben die vielen Neulinge in unser taktisches Konzept eingearbeitet. Alle sind begeistert bei der Sache, es macht sehr viel Spaß“, sagte der 62 Jahre alte Isländer.

Angeführt wird das junge Team erstmals vom neuen Kapitän Johannes Golla, der am Freitag seinen 24. Geburtstag feiert. „Das ist eine spannende Aufgabe, der ich mich gerne stelle und die mich persönlich sicher weiterbringt“, sagte der Kreisläufer vom deutschen Vizemeister SG Flensburg-Handewitt über das Amt. „Die DHB-Auswahl ist eine große Mannschaft. Ich will den Mitspielern ein gutes Gefühl geben und jeden mitnehmen. Es ist ganz wichtig, dass jeder seine Rolle findet und einbezogen wird.“

