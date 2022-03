DHB: Groener soll Frauen-Handball-Bundestrainer bleiben

«Die Entscheidung, dass wir mit Henk in die Zukunft gehen wollen, ist von Seiten des Verbandes gefallen», verkündete DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Der aktuelle Kontrakt von Groener läuft Ende April aus.

Derzeit führe man mit dem 61 Jahre alten Niederländer, der das Amt im Januar 2018 übernommen hatte, intensive Gespräche über die Inhalte eines neuen Vertrages. «Das ist ein Prozess. Da geht es um die Laufzeit und Besonderheiten. Deswegen ist da momentan noch kein Vollzug zu vermelden», sagte Kromer.

Momentan gelte der volle Fokus den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande. Die DHB-Frauen empfangen den Weltmeister von 2019 an diesem Donnerstag (18.30 Uhr/Sport1) in Krefeld und müssen am Samstag zum Rückspiel in Amsterdam antreten. «Die Mädels sind Feuer und Flamme», berichtete Kromer.

Groener muss allerdings auf einige Leistungsträgerinnen wie Torfrau Dinah Eckerle, Kreisläuferin Meike Schmelzer sowie die beiden Rechtsaußen Amelie Berger und Marlene Kalf (alle verletzt) verzichten. Zudem fällt Rückraumspielerin Silje Brons Petersen wegen einer Corona-Erkrankung aus. Der Bundestrainer ist dennoch zuversichtlich: «Die Mannschaft wird bereit sein. Wir wollen beide Spiele gewinnen.»

