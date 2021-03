Corona-Fall im Team: Hannover-Burgdorf-Heimspiel fällt aus

Nach Angaben der „Recken“ habe sich das gesamte Team umgehend in eine häusliche Isolation begeben. Der betroffene Spieler weise aber „keinerlei Symptome auf“.

Beim Gegner aus Ludwigshafen stehen parallel dazu noch Nachtestungen an. Die Eulen spielten am vergangenen Sonntag gegen den TBV Lemgo Lippe, bei dem am Folgetag und am Dienstag mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

