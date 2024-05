Bundesliga-Duell im Halbfinale der European-League

Titelverteidiger Füchse Berlin trifft auf die Rhein-Neckar Löwen, die SG Flensburg-Handewitt muss gegen Dinamo Bukarest ran. Erstmals findet die Endrunde in Hamburg statt.

Hamburg (dpa). Titelverteidiger Füchse Berlin trifft im Halbfinale der Handball-European-League in einem Bundesliga-Duell auf die Rhein-Neckar Löwen. Das ergab die Auslosung in Hamburg.

Im zweiten Semifinale bekommt es die SG Flensburg-Handewitt mit dem rumänischen Meister Dinamo Bukarest zu tun. Das Finalturnier findet am 25. und 26. Mai in der Hansestadt statt.

«Wenn man gewinnen will, muss man jeden schlagen», sagte SG-Präsident Dierk Schmäschke nach der Auslosung. Für den Berliner Geschäftsstellenleiter Volker Zerbe wird es «auf die Kleinigkeiten» ankommen. Oliver Roggisch, sportlicher Leiter der Löwen, freute sich, «dass wir das Final Four erreicht haben. Gegen die Füchse wird die Tagesform entscheiden».

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) betritt mit der Veranstaltung in Hamburg Neuland. Erstmals wird das Final Four in einer neutralen Halle ausgetragen. Geplant ist eine längerfristige Zusammenarbeit zwischen der Arena und der EHF.