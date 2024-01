Bahn-Streik dämpft Vorfreude der EM-Organisatoren

ARCHIV – DHB-Chef Mark Schober ist wegen des Bahn-Streiks besorgt. Foto: Jan Woitas/dpa

Köln (dpa). Der angekündigte Streik bei der Deutschen Bahn stellt die Organisatoren der Handball-EM in Deutschland vor einige Probleme und hat die Vorfreude auf das Mega-Event getrübt.

«Ich muss keinen Hehl daraus machen, dass wir darüber nicht glücklich sind. Das kommt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt», sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes, auf einer Pressekonferenz in Köln.

Von Mittwoch – dem Tag der EM-Eröffnung – bis zum Freitag wollen die Lokführer in den Ausstand treten. Dies würde zu weitreichenden Einschränkungen im Personenverkehr auf der Schiene führen. Die Deutsche Bahn, die bei der EM Mobilitätspartner der Veranstalter ist, will den Arbeitskampf mit juristischen Mitteln stoppen. Der Ausgang war am Montagmittag ungewiss.

Hoffnung auf Einigung

«Der Bahn-Streik stellt uns vor eine große Herausforderung. Wir hoffen weiter darauf, dass die Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer sich einigen, damit die Auswirkungen auf die EM möglichst gering bleiben. Vielleicht sogar noch in dieser Woche», sagte Schober dazu und ergänzte: «Wenn nicht, hoffen wir, dass es möglichst wenig Einfluss haben wird.»

Die EM-Organisatoren haben bereits Maßnahmen getroffen, um ein größeres Chaos zum Turnierauftakt zu vermeiden. «Es wird einen Sonderfahrplan geben für die Mannschaften, Offiziellen und Fans, die eine Eintrittskarte gekauft haben», verkündete Schober. Zudem habe man rund um die Düsseldorfer Fußball-Arena, wo am Mittwoch rund 53.000 Fans zum deutschen Auftaktspiel gegen die Schweiz erwartet werden, «zusätzliche Parkplatzkapazitäten geschaffen, weil wir davon ausgehen, dass mehr Menschen mit dem Auto kommen.»

Ob der Verband oder die Bahn die möglichen Mehrkosten trägt, ließ Schober offen. Zunächst sei es wichtig, das Problem professionell zu managen, sagte der DHB-Vorstandschef und kündigte an: «Am Ende werden wir mit den Kollegen reden, inwiefern es da partnerschaftliche Lösungen gibt.»

75 Prozent der Tickets verkauft

Zwei Tage vor EM-Beginn sind mehr als 75 Prozent aller Tickets verkauft worden. «Wir tendieren schon fast in Richtung 80 Prozent. An 14 von 18 Vorrundenspieltagen sind wir ausverkauft. Das zeigt, dass wir auch an nicht deutschen Spielorten gute Besucherzahlen haben», sagte Schober. In Berlin und Mannheim gebe es noch an zwei Spieltagen unter der Woche rund 1500 Karten, auch für die Spiele in der Hauptrunde seien noch Tickets verfügbar.

Mit Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln, Mannheim und München gibt es sechs Spielorte in Deutschland. «Im Vergleich zu allen anderen internationalen Veranstaltungen sind wir zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut unterwegs und besser als es jemals der Fall war, aber zufrieden sind wir noch nicht», sagte Schober.