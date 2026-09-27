Die deutschen Handballerinnen haben erstmals in diesem Jahr ein Länderspiel verloren. In der Zweitauflage des Duells mit Spanien leistet sich die DHB-Auswahl zu viele Patzer.

Granollers (dpa) – Deutschlands Handballerinnen haben auf dem Weg zur Europameisterschaft einen kräftigen Dämpfer erhalten. Der WM-Zweite verlor das zweite Länderspiel gegen Spanien deutlich mit 30:35 (12:15) und kassierte damit die erste Niederlage in diesem Jahr. Das erste Duell am vergangenen Freitag hatte Deutschland noch mit 31:29 gewonnen.

Vor rund 400 Zuschauern in Granollers war Viola Leuchter mit fünf Toren beste Werferin für die DHB-Auswahl, die weder offensiv noch defensiv überzeugen konnte. Vor allem Spaniens Topschützin Danila so Delgado (9 Tore) war nie in den Griff zu bekommen.

Viele Baustellen in Angriff und Abwehr

Anders als beim dominanten Auftritt im ersten Duell ließ das DHB-Team zur ungewohnten Mittagszeit die nötige Konzentration vermissen und lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Nur einmal gelang beim 8:7 eine Führung. Dabei konnte sich Deutschland auf eine gut aufgelegte Sarah Wachter verlassen. Die Torfrau parierte sieben Würfe, darunter einen Siebenmeter.

Doch ansonsten unterliefen dem Gäste-Team gegen aggressiv spielende Spanierinnen zu viele Fehler. Die Folge war ein Drei-Tore-Rückstand zur Pause. Diese Hypothek erwies sich für das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch nach dem Wechsel als zu schwer. Beim 22:27 lag Deutschland erstmals mit fünf Toren hinten und mühte sich in der Schlussphase vergeblich um eine Wende.