Schock für Handballer: WM-Aus für Franz Semper

Herning (dpa) - Hiobsbotschaft für Deutschlands Handballer: Franz Semper hat sich beim 34:27-Erfolg gegen Italien erneut verletzt und fällt für den Rest der Weltmeisterschaft aus. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler trat bereits die Heimreise an, wie der Deutsche Handballbund mitteilte. «Dieser Ausfall ist bitter für Franz und unser Team», sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton.

Semper hatte bereits die ersten vier Endrundenspiele wegen muskulärer Probleme verpasst. Bei seinem ersten WM-Einsatz gegen Italien hatte der Profi vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig mit fünf Toren großen Anteil am Erfolg der DHB-Auswahl, die sich dadurch vorzeitig für das Viertelfinale qualifizierte.

Vorerst keine Nachnominierung

Bundestrainer Alfred Gislason verzichtete vor dem bedeutungslosen WM-Hauptrundenspiel gegen Tunesien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und Sportdeutschland.TV) vorerst auf einen Ersatz für Semper. «Wir beraten uns zu möglichen Nachnominierungen auch mit Blick auf die Gesamtsituation und haben keinen unmittelbaren zeitlichen Druck. Wir richten diese Entscheidung auch mit Blick auf das Viertelfinale am kommenden Mittwoch in Oslo aus», sagte Chatton.

Neben Semper fehlen dem DHB-Team zum Abschluss der zweiten Turnierphase auch die erkrankten Juri Knorr und Rune Dahmke. Dafür wird der am Donnerstag zur Mannschaft gestoßene Marian Michalczik erstmals im Kader stehen.