Der SC Magdeburg erreicht vorzeitig die Hauptrunde der Champions League. Nach dem zweiten Sieg gegen Kielce in acht Tagen ist der SCM nicht mehr von einem der ersten zwei Plätze zu verdrängen.

Magdeburg (dpa) – Der SC Magdeburg hat die Hauptrunde der Champions League erreicht. Gegen Polens Meister Kielce sahen 6.401 Zuschauer in der Getec-Arena ein 30:27 (13:14). Bester Magdeburger Torschütze war Gisli Kristjansson mit sechs Treffern. Mit 8:0 Punkten führt der deutsche Meister in Gruppe F, kann nicht mehr von einem der ersten zwei Ränge verdrängt werden.

Magdeburg kam nicht gut in die Partie, lief früh einem Rückstand hinterher (1:4/7.), weil die Elbestädter zu oft an Ex-Füchse-Torhüter Dejan Milosavljev scheiterten. Der SCM verkürzte zwischenzeitlich, doch nach knapp 13 Spielminuten griff Trainer Bennet Wiegert zur Auszeit. «Wir sind null da, ich brauche von allen mehr Energie – das ist hier kein Selbstläufer», schimpfte der Erfolgstrainer.

Wiegert schimpft: «Das ist hier kein Selbstläufer»

Felix Claar musste nach einem unabsichtlichen Ellbogenschlag gegen seinen Kopf blutend vom Platz, doch auch ohne den Spielmacher verkürzte der Gastgeber auf ein Tor Rückstand (10:11/20.). Kielce zog in Überzahl erneut auf drei Tore weg, doch der SCM ging mit nur einem Tor Rückstand in die Pause.

Nach der Pause drehte der SCM die Partie per Doppelschlag zur ersten Führung überhaupt. Dazu kehrte Claar aufs Parkett zurück. Schrittweise setzte sich Magdeburg nun ab, Kielce musste dem hohen Aufwand zunehmend Tribut zollen. Dennoch blieb die Partie bis in die Schlussminuten offen, weil die Polen sich nie aufgaben.