Norwegens Handballerinnen holen zum zehnten Mal EM-Titel

Wien (dpa) – Norwegens Handballerinnen haben sich zum zehnten Mal zum Europameister gekrönt. Im Finale in Wien ließen die Olympiasiegerinnen dem skandinavischen Rivalen Dänemark beim 31:23 (13:12) am Ende keine Chance. Es war bereits der dritte EM-Titel in Folge für die Norwegerinnen, die ihren Finalsieg gegen Dänemark von vor zwei Jahren wiederholten.

Bereits in der Gruppenphase hatte sich Norwegens Auswahl beim 27:24 durchgesetzt. Im Endspiel dauerte es allerdings acht Minuten bis zum ersten eigenen Treffer, nach der knappen 13:12-Führung zur Halbzeit zog der Favorit dann unaufhaltsam davon.

Norwegens isländischer Cheftrainer Thorir Hergeirsson verabschiedete sich so mit dem nächsten Titel. Hergeirsson hört nach 23 Jahren im Team-Stab und nach 15 Jahren als Cheftrainer auf.

Bronze ging an Ungarn durch einen 25:24 (13:12)-Erfolg über Frankreich. Die deutsche Auswahl hatte bei dem Turnier in der Schweiz und Österreich den siebten Platz belegt. Gegen Rekordchampion Norwegen hatte es eine 27:32-Niederlage gegeben.