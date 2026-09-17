Lange hält die MT Melsungen im zweiten Champions League-Match mit. Doch dann setzt sich das routiniertere Team aus Polen durch.

Kassel (dpa) – Die MT Melsungen hat im zweiten Champions-League-Spiel die erste Niederlage kassiert. Beim polnischen Spitzenteam Wisla Plock verlor der Handball-Bundesligist mit 24:25 (13:15). In einem spannenden und packenden Match scheiterte Aron Mensing drei Sekunden vor dem Ende am starken Wisla-Torhüter Mirko Alilovic.

Bei den Nordhessen überzeugte vor allem der starke Isländer Reynir Thor Stefansson, mit sieben Toren bester Schütze. Der Rechtshänder brachte auf der ungewohnten rechten Rückraumposition alle seine sechs Versuche im ersten Durchgang im Tor unter. Die etatmäßigen Linkshänder Dainis Kristopans und Nikolaj Enderleit fehlten.

Melsungen bleibt dran, verliert aber unglücklich

Nach Wiederanpfiff machte Stefansson erst einmal genauso weiter. Allerdings bekam die MT-Defensive den Dänen Frederik Bjerre nicht in den Griff. Er brachte seine Mannschaft wieder heran. Angefeuert vom lautstarken Publikum in der Orlen Arena wurde das polnische Spitzenteam immer stärker.

Gegen die nun immer härter zupackenden Hausherren hatte Melsungen in der Offensive seine Probleme. Zudem vernagelte der 40 Jahre alte Alilovic mit starken Paraden sein Tor. Nur drei Treffer in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit waren die Quittung.